«مستقبل وطن» ينظم ندوة عن مكافحة الإدمان وخطورة الشائعات بكفرالشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفرالشيخ، ندوة أقامتها أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مكافحة الإدمان وخطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، وذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وتحدث في الندوة المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، عن خطورة الإدمان على صحة الفرد وتسببه في تأخر المجتمعات وتخلفها، مؤكدًا على أهمية التصدي للشائعات التي تعتبر مثل النار فى الهشيم وتتسبب في إحداث البلبلة والانقسام في المجتمع.

وفي نفس السياق تحدث بدران العياري، أمين شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد النجار، الأمين المساعد لأمانة الاتصالات، ومحمد الحداد، مسئول صندوق مكافحة الإدمان بكفرالشيخ، عن طرق مكافحة الإدمان، وأهمية التصدي للشائعات.

حضر الندوة محمد غنام، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وهانى الغريب، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ومايسة عبدالجواد، أمين التواصل الحكومي، وتوفيق الشيتاني، أمين الصناعة والتجارة، وحسن الجمل، أمين الإسكان والمرافق، وخميس عابوة، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لعقد الندوات الإرشادية لقضايا المجتمع وأهمية التصدي للشائعات، وكيفية مواجهتها بالحجج والبراهين.