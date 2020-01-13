النواب الليبي: سيطرة الجيش على 90% من مساحة البلاد شجاعة نادرة المثيل

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن «الشعب الليبي وقف صفًا واحدًا وراء القوات المسلحة عندما شعر بتدخل استعماري تركي جديد في البلاد»، مؤكدًا على صلابة الشعب وشجاعته في مقاومة الاستعمار.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن «القوات المسلحة تطارد الإرهابيين بكل شجاعة وقوة في كل مكان»، مشيرًا إلى أن «تحرير مدينة سرت خلال ثلاث ساعات، وسيطرة الجيش على أكثر من 90% من مساحة البلاد، شجاعة نادرة المثيل»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «لن نتردد مهما كانت التضحيات في سبيل استقرار وأمن بلادنا، جيشنا يقوم بتطهير البلاد من الإرهابيين، لا يحارب أحد ولا قبيلة ولا مدينة ولن يحارب الليبيون بعضهم البعض»، منوهًا بأن الليبيين نسيج اجتماعي واحد من صميم واجباته المحافظة على حدود البلاد، ومنع سقوط مؤسسات الدولة، وحماية الدستور.

وأكد أن مصر لن تتخلَ عن ليبيا في نائبة أو شدة، مردفًا: «التاريخ شهد أن مصر مع الليبيين، منذ الغزو الإيطالي لليبيا، كانت مصر ملجأ للشعب، وفي المراحل الأخيرة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا مساومة ولا نقاش بأن نصل إلى بر الأمان والاستقرار وضمان وحدتنا وسلامة أراضينا».

وأشار إلى أن موقف «السيسي» شجاع واضح صريح للعالم كافة، بأنه مع ليبيا والبرلمان والجيش حتى طرد الإرهابيين، مستطردًا: «ليس غريبًا على مصر، ولن ننسى موقف مصر وفضلها وعطفها معنا».

وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، في حضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح؛ في إطار مساندة مصر للمواقف الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.