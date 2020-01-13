شاكر للنواب: يونيو المقبل آخر فاتورة كهرباء تحمل رسوم النظافة

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "هناك محاولات تتواصل منذ 4 سنوات، لعدم تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وأخيرا وصلنا إلى حسم للمسألة، وأن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

وتابع الوزير: "نحن مقتنعون بهذا المنطق الخاص بفصل النظافة عن الكهرباء، وقد بلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات"، مستطردا: "تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية".

ليتدخل النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، مؤكدا أن إدارات الحكم المحلي بالمحافظات تسيئ استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين فى صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء، قائلا: "المحليات تستهلك أموال النظافة وتوجهها إلى إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها تحصل عليها من وزارة الكهرباء في صورة كهرباء وليس أموال نقدية كاش، والمواطن هو المظلوم ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر".

فيما ذكر عادل محمد أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن وزارة المالية تقوم بعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة وتصل لـ13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.