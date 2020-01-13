 «الإرهاب الهاتفي» يجتاح موسكو: إجلاء 12 ألف شخص بعد بلاغات كاذبة عن متفجرات في أماكن عامة - بوابة الشروق
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«الإرهاب الهاتفي» يجتاح موسكو: إجلاء 12 ألف شخص بعد بلاغات كاذبة عن متفجرات في أماكن عامة

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:41 م

أجلَّت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، نحو 12 ألف شخص من 5 منشآت في العاصمة موسكو، بعد تلقي بلاغات كاذبة حول تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة، من بينها ثلاث محاكم إقليمية.

وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ الروسية، في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية-: "تلقينا بلاغات تشير إلى تهديدات بوجود متفجرات في كاتدرائية المسيح المخلص والمحاكم التابعة لأحياء كوبتيفسكي، وجولوفينسكي، وزيلينوجراد، وكذلك في جناح الولادة رقم 1 بمستشفى الدولة السريري- يراميشانتسيف".

وأوضح المتحدث أن عمليات الإجلاء تمت في الساعة 14:50 بتوقيت موسكو.. مشيرا إلى أنه تم إجلاء 11 ألفا و717 شخصا، ليتبين بعد ذلك أن التهديدات كاذبة.

يذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي" بدأت في روسيا، منذ يوم 11 سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم. وبحسب معلومات أدلى بها مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، فإنه تم خلال هذه الفترة إجلاء حوالي مليوني مواطن في أكثر من 100 مدينة روسية.


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