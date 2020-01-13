9 أفلام عرضت في مهرجاني القاهرة والجونة تدخل بورصة الترشيحات النهائية لأوسكار 2020

4 أفلام من "القاهرة السينمائي" تنافس على 14 جائزة مقابل 5 أفلام من الجونة حصدت 9 ترشيحات



استطاعت 9 أفلام عرضت في مهرجاني القاهرة والجونة السينمائيين، أن تدخل بورصة الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار 92، التي تنظمها أكاديمية فنون وعلوم الصور الأمريكية، ومقرر إعلانها 9 فبراير المقبل.

وكشفت القائمة النهائية للترشيحات عن منافسة 4 أفلام عرضت في مهرجان القاهرة السينمائي على 14 جائزة، بينما تتنافس 5 أفلام عرضت في مهرجان الجونة السينمائي على 9 جوائز.

كان فيلم افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي؛ "الأيرلندي- The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي، هو صاحب العدد الأكبر للترشيحات، ليدخل المنافسة على 9 جوائز، هي؛ أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وترشيحين في فئة أفضل ممثل مساعد لكلا من النجمين الحاصلين على الأوسكار ألباتيشنو، وجو بيشي، كما يتنافس أيضا على جائزة أفضل سيناريو معدل، وأفضل تصميم وإنتاج، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل مونتاج، وأفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة إلى أفضل تصوير سينمائي، التي يتنافس عليها أيضا من أفلام مهرجان القاهرة، فيلم "الفنار - The Lighthouse" إخراج روبرت إيجرز.

ومن أفلام الدورة 41 أيضا، حصد فيلم "جودي- Judy" ترشيحين، الأول لبطلته رينيه زيلويجر التي تنافس في فئة أفضل ممثلة رئيسية، كما يتنافس أيضا على جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر.

وفي فئة أفضل فيلم لايف أكشن قصير، يتنافس الفيلم التونسي "إخوان- Brotherhood" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مسابقة "سينما الغد" بالدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي.

أما عن الترشيحات التي حصدتها أفلام مهرجان الجونة السينمائي، فكان نصيب الأسد للفيلم الكوري"طفيلي- Parasite" إخراج بونج جون هو، الذي ينافس على 5 جوائز، هي؛ أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل تصميم وإنتاج، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، التي ينافس عليها أيضا من أفلام مهرجان الجونة فيلمان، هما؛ الفرنسي "البؤساءLes Miserables – " إخراج لادج‭ ‬لي، والبولندي "عيد القربان -Corpus Christi" إخراج يان‭ ‬كوماسا.

ومن أفلام مهرجان الجونة أيضا، ينافس على جائزة أفضل ممثل رئيسي، النجم أنتونيو بانديراس بطل فيلم "ألم ومجد- Pain and Glory" إخراج بيدرو‭ ‬ألمودوفار، أما الأمريكي "أد أسترا- Ad Astra" إخراج جيمس جراي، الذي عرض في افتتاح الدورة الثالثة، فيتنافس على جائزة واحده هي "أفضل مكساج".