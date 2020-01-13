وزير الخارجية البريطاني ينتقد احتجاز سفير بلاده في طهران

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الاثنين احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بوصفه "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وقد استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن على خلفية التصرف "غير المقبول" باحتجاز السفير البريطاني، الذي كان يشارك حسبما تردد في وقفة تأبين لضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي.



وفي كلمة له أمام مجلس البرلمان البريطاني، أضاف راب بأنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن لتقديم اعتذار ولضمان الحصول على ضمانات كاملة بأن ذلك لن يحدث مجددا.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت أمس الأحد السفير البريطاني في طهران روب ماكير لإبلاغه احتجاجا رسميا "لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية" الليلة السابقة.



وكان ماكير أوضح أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران. وكتب على موقع تويتر :"أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون".



وأضاف :"غادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".



وأوضح :"تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول".



وتابع وزير الخارجية البريطاني قائلا:"بالنظر إلى معاملة السفير، فنحن نقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية للسفارة".



يشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية أسفر عن مقتل كل من كان على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 147 شخصا يحملون الجنسية الإيرانية وفقا للتصريحات الصادرة عن الجانب الإيراني.



وبحسب الخارجية السويدية، فإن هناك 17 شخصا بين الضحايا كانوا يقيمون في السويد منهم سبعة مواطنين سويديين وعشرة اشخاص مدرجون في السجل الشعبي السويدي الذي يضم أشخاصا لديهم تصريح إقامة دائم في السويد.



كانت إيران اعترفت أول أمس السبت بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد ، بعد أن كان بيان عسكري إيراني قد أفاد بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.