أكد أحمد العش مدافع اتحاد بن قردان التونسي، أنه تأثر نفسيًا بعد فشل عودته للأهلي منذ موسمين عندما كان لاعبًا في صفوف وادي دجلة.

وقال العش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "حسام البدري المدير الفني للفريق في ذلك الوقت وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تواصلا معي للعودة إلى الأهلي، ولكني فوجئت بتراجعهم".

وأضاف: "لا أعلم سبب فشل عودتي للأهلي خاصة بعدما طلب البدري بنفسه التعاقد معي، ولكن كان هناك خلاف بين لجنة التخطيط في الأهلي وحسام البدري تسببت في فشل عودتي للقلعة الحمراء".

وأردف: "تعرضت للظلم من حسام البدري وسيد عبد الحفيظ، وفشل العودة سبب لي عقدة نفسية".

وواصل: "اتخذت العديد من القرارات الخاطئة في حياتي بعد فشل العودة للأهلي، مثل انتقالي للإنتاج الحربي، خاصة وأني تعرض للظلم معهم".

وتابع: "ما حدث في تفاوض الأهلي معي وإنهاء كافة الأمور ثم فشل الصفقة لا يحدث في أندية صغيرة".

واستطرد: "تعرضت لظلم غير طبيعي في الإنتاج الحربي، وفوجئت بحالة تجاهل غير طبيعية المعاملة كانت سيئة من الجهاز الفني بقيادة مختار مختار".

واختتم: "لعبت أفضل موسمين في مسيرتي مع الإسماعيلي، ولم أندم على الرحيل من الأهلي مثلما ندمت على ترك الإسماعيلي".