صحيفة بريطانية: الأمير هاري أقنع شركة «ديزني» بمنح ميجان وظيفة

بعد انتشار خبر تعاقد دوقة ساسكس، ميجان ميركل، للعمل مع شركة "ديزني"، أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم، اتهمت الصحف البريطانية الأمير هاري بالترويج والمطالبة بالوظيفة الجديدة لزوجته ميجان، في أعقاب عزمهما عن تخليهما عن منصبهما ومهامهما الملكية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات مصورة تجمع الأمير هاري برئيس مجلس إدارة شركة "ديزني"، بوب إيجر، قائلة: "يبدو أن الأمير هاري كان يروج ويطالب بوظيفة صوتية في شركة (ديزني) لميجان ميركل، حيث ظهر وهو يشرح سيرتها الذاتية ومميزاتها لمغني هوليوود، بوب إيجر، خلال حضورهما العرض الأول للفيلم الكرتوني (الأسد الملك)".

وزعمت الصحيفة أن لقطات الفيديو تظهر الأمير هاري وهو يحاول إقناع رئيس مجلس إدارة شركة "ديزني"، بمنح زوجته وظيفة -على ما يبدو- بالشركة، خلال حضورهما الحدث -الذي شارك فيه مجموعة من المشاهير، منهم بيونسي وإلتون جون- بصفتهما من كبار أفراد العائلة المالكة، وهو المنصب الذي يستعدان للتخلي عنه.

وصادف دوق ودوقة ساسكس، بوب إيجر، خلال مشاركتهما في العرض الأول للفيلم الكرتوني، الذي انطلق في العاصمة البريطانية لندن يوليو الماضي، ليخبره الأمير هاري عن اهتمام زوجته -الممثلة السابقة- بالقيام بأعمال التعليق الصوتي، على حد قول الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه أثناء المحادثة الصامتة، التي التقطتها كاميرا أحد المعجبين، ظهر الأمير هاري يلمح إلى ميجان ويقول: "هل تعرف أنها تقوم بالتعليق الصوتي؟".

ليظهر إيجر كأنه يرد: "آه، لم أكن أعرف ذلك"، ليتابع الأمير: "يبدو أنك فوجئت. إنها مهتمة حقا". ثم يقول رئيس ديزني: "نحن نود أن نحاول. هذه فكرة عظيمة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم، إن ميجان تحرص على تجريب يدها في الإخراج أيضًا، لأنها تريد الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع صناعة السينما، لكنها لا تريد أن يظهر وجهها على الشاشة مرة أخرى.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، ذكرت السبت الماضي، أن ميجان قد وافقت على القيام بأعمال التعليق الصوتي لشركة "ديزني"، في مقابل تبرعها لجمعية "الفيلة بلا حدود"، وهي جمعية خيرية للحياة البرية تساعد في تعقب وحماية الحيوانات من الصيادين.

وذكر التقرير أن العائلة المالكة -التي بدت حذرة بسبب إعلان الزوجين الرسمي بالتخلي عن واجباتهما الملكية- اتهمت الزوجين قبل عيد الميلاد، بالتعاقد والتوقيع على صفقات مع عدة شركات بما في ذلك "ديزني"، دون تشاور.

وأكدت الصحيفة أن ميجان ميركل قد سجلت التعليق الصوتي لشركة "ديزني" قبل أن تتوجه هي والأمير هاري إلى كندا لقضاء عطلة رأس السنة.

وذكرت المجلة الفرنسية العالمية "ELLE"، أن توقيع ميجان على الصفقة الجديد ليس سوى خطوة أخرى لهاري وميجان لفصل عملهما الخيري عن عمل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، ففي يونيو الماضي، تقدما أولا لتسجيل علامة تجارية لمؤسستهما، قبل الإعلان عنها رسميًا في نهاية شهر ديسمبر.

وكان دوق ودوقة ساسيكس قد صدما المجتمع البريطاني بإعلانهما تخليهما عن واجباتهما كعضوين "بارزين" في العائلة الملكية البريطانية، الأربعاء الماضي، بدعوى العمل حتى يكونا مستقلين ماديا، على أن يقسما وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، ليظلا حديث بريطانيا خلال الأيام الماضية.