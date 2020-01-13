قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن بلادها كانت دائمًا تقف مع المتظاهرين في إيران، مضيفة أن وزارتها والبيت الأبيض دعما المظاهرات، وأنهم دعوا النظام الإيراني بألا يقتل المتظاهرين أو يقمعهم أو حتى يقطع عنهم الإنترنت.

وأضافت، خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيحاسب إيران على معاملة شعبها وسيضمن ألا تمتلك سلاحًا نوويًا، مبينة أن الولايات المتحدة أعادت الردع ضد إيران بعد قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قائلة: "سنستمر مع وزارة الخزانة في الضغط إيران".

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أنها مع الحديث مع رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان في الحضور العسكري والدبلوماسي في العراق، ونحن ملتزمون بقتال داعش ولهذا نحن هناك.

أما عن ليبيا، فذكرت، أن أمريكا تدعم مسار الأمم المتحدة في ليبيا وتم تحذير المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي من أي فقدان لحياة الليبيين في طرابلس، وهذا يساعد الحل السلمي هناك، ويجب أن يكون هناك حل سياسي، وأي حل عسكري سيصعب هذا المسار.