الخارجية الأمريكية: ليس لدينا النية بفرض عقوبات على العراق لكن الأمر تحت المراجعة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن «الولايات المتحدة ليس لديها النية بفرض عقوبات على العراق لكن الأمر تحت المراجعة».

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن «تصويت البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية كان قرارًا وليس قانونًا»، مشيرة إلى «إجراء محادثات شاملة مع الحكومة العراقية وليس فقط لمحاربة داعش».

وعن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أوضحت أن «القرار بقتله لم يتخذ بين ليلة وضحاها»، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة كانت تعرف تحركات سليماني ما بين سوريا والعراق ولبنان».

وأشارت إلى أن «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخاجية الأمريكي، مايك بومبيو، لديهما الثقة بأنهما مخولان قانونيًا بقتل سليماني»، ذاكرة أن «سليماني» خطط لمهاجمة أهداف أميركية.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.