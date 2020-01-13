مريم تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: «سرق الذهب وإتجوز عرفي»





بعد 5 سنوات زواج، لجأت مريم الزوجة الثلاثنية إلى محكمة الأسرة بالجيزة لتحرر دعوى طلاق للضرر لتتخلص من زوجها.

ومعانتها معه وقررت تنال حريتها بعد التعدي الدائم عليها بالضرب والسباب أمام طفليها حسب دعواها التي قدمها المحامي محمد عبد الرحمن.

وقالت الزوجة أمام المحكمة إن زوجها الذي يكبرها بـ6 سنوات تغير حاله بعد زواجهما وبدأ يوجه لها بعض السباب والشتائم المهينة، وينهال عليها بالضرب المبرح بسبب معاتبته ببيع قراطها الذهبي ومعاملتها معامله سيئة أمام حملتها وجيرانها.

وأضافت الزوجة أنها تحملت الكثير منه حتى لا تخرب على بيتها وأسرتها، وأنه يمنعها من زيارة أهلها ويعاقبها بالحبس وحيدة في شقتها ويغلق عليها باباها من الخارج.

ولفتت إلى أنها لم تشكو يومًا إلا لجارتها التي كانت دائما تنصحها بأن تتحمل لعدم هدم منزل أسرتها الصغيرة.

وتابعت الزوجة بأن السبب الرئيسي لطلب الخلع انها تفاجئت بان زوجها باع قرطها الذهبي وتزوج عليها عرفي فعلمت أنه لا فائدة منه ولذالك توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر.