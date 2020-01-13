 الجيش اليمني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:24 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:24 م
تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من السيطرة على تباب إستراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.

وأضافت أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر، مؤكداً إن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات الحوثية بدءًا من معقلها محافظة صعدة ووصولا إلى باقي المحافظات اليمنية.

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