وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بعدم الطيران فوق إيران على أي ارتفاع

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) شركات الخطوط الجوية بتجنب الطيران فوق إيران على أي ارتفاع، بعد حادث إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الأسبوع الماضي.



وقال متحدث باسم المفوضية الأوربية ستيفان دي كيرسماكر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين ، "لقد أعادت (إياسا) ، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ، تقييم المخاطر التي ستتعرض لها الطائرات فوق إيران، وفي ضوء التصريحات الأخيرة من إيران بأن قواتها العسكرية أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، فإن التوصية في ظل المناخ الأمني الراهن تتمثل في ضرورة تجنب التحليق الجوي فوق إيران على جميع الارتفاعات حتى إشعار آخر، كإجراء وقائي".



وأشار دي كيرسماكر إلى أنه "سيتم إصدار بيان جديد في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري بشأن هذا الصدد".