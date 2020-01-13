سمير فرج: «قادر 2020» أضخم مناورة عسكرية تمت منذ 8 سنوات

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن مناورة «قادر 2020» أضخم مناورة عسكرية تمت منذ ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن تسميتها بهذا الاسم لم يكن عشوائيًا.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن التسمية بـ«قادر 2020» ترجع لقدرة القوات المسلحة على تأمين حدود الدولة، والدفاع عن المقدرات الاقتصادية، وحماية الدستور، لافتًا إلى أن الاسم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل.



وأوضح أن المناورة ليست موجهة لأي دولة، وأنها رسالة للشعب المصري وسياسة ردع، مردفًا: «تعكس الاطمئنان الذي بعثه الرئيس أثناء تواجده بالكاتدرائية، بأن هذا جيشكم المؤمِن لبلادكم واستثماراتكم وحدودكم».



وأشار إلى أن مصر دولة لها استراتيجية دفاعية، متابعًا: «لا نمتلك نية للحرب، لدينا سلاحنا لتأمين الحدود والنفس، نمتلك حدود استراتيجية على الجهات الأربع، إضافة إلى البحر الأحمر وحقول الغاز، وإذا لم تمتلك قوى تحمي الاستثمارات فلن تستطيع حمايتها».