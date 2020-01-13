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وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح لإمكانية تصفية حسن نصر الله

د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 3:55 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 3:55 م

ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله أمين عام حركة حزب الله اللبنانية إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.

وكتب كاتس، باللغة العربية على حسابه على موقع "تويتر": "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديد إسرائيل، كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف: "لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".

وكان نصر الله قال أمس إن ما وصل إليه الحزب من قوة تم ببركة القيادة الإيرانية والقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف: "ما وصلنا له من إنجازات تم ببركة القيادة الإيرانية ورسولها الأمين قاسم سليماني"، الذي اغتالته الولايات المتحدة مؤخرا.

وقال إن أحد أسباب "الانتصار" على إسرائيل عام 2000 كان الجهود التي قام بها سليماني.

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