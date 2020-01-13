محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القطاعات الخدمية بمراكز المحافظة

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة والمرور المفاجئ على كافة القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة سير العمل، والتأكد من توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، والتعامل مع أية شكاوى وتذليل أي عقبات.

جاء ذلك، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الأداء الخدمي والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لافتا إلى إنه من حق أي مواطن أن يتم تقديم خدمة جيدة له في كافة المجالات والقطاعات.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قد شنت عدة حملات على القطاعات الخدمية، حيث تم المرور على مدرسة مصطفى أبو العلا حمدان الثانوية المشتركة بالقرية وذلك للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات ومدى توفير المناخ الملائم للطلاب من تهوية وإضاءة مناسبة لأداء الامتحانات بدون أية معوقات.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بأم القصور للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتوافر الأدوية والأمصال لضمان تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين، وتلافي أوجه القصور.

كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة ردم الأعمال المخالفة بالشوارع المتفرعة من شارع العشرين.