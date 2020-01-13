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أفادت تقارير باندلاع احتجاجات في جامعتين بطهران اليوم الأحد بعدما أسقط الجيش الإيراني طائرة ركاب أوكرانية يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة (إسنا) الإيرانية، شارك المئات في تجمعات في جامعة شهيد بهيشتي وجامعة علامة تاباتاباي اليوم الأحد.

ونظموا مراسم تأبين للركاب الـ 176 الذين لقوا حتفهم عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ طائرة ركاب تابعة لشركة انترناشيونال ايرلاينز الأوكرانية خارج طهران الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها.

وبعد أيام من النفي القاطع ، اعترف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة.

ودعا الكثير من المحتجين إلى إقالة أولئك المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة إسنا.

وكانت مظاهرات قد اندلعت في وقت متاخر من يوم السبت في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بسبب اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وذكرت وكالتا "إرنا" و"إسنا" الإيرانيتين أن المئات شاركوا ليلة السبت في مسيرات احتجاجية خارج طهران. وانتقد المتظاهرون السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية لعدم اعترافهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية.