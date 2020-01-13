قائد الجيش اللبناني: سيأتي يوم أقل ما يقال فيه إن الجيش قد أنقذ لبنان

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن المؤسسة العسكرية على قناعة تامة بحق التظاهر السلمي وحرية المواطنين في التعبير عن الرأي، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها العسكريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وتطالهم شأنهم في ذلك شأن جميع اللبنانيين. قائلا: "سيأتي يوم أقل ما يقال فيه إن الجيش قد أنقذ لبنان".



جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم /الإثنين/، لعدد من الوحدات والمناطق العسكرية في محافظة البقاع، حيث اطلع على المهام التي تنفذها والأدوار التي تضطلع بها في مجال حفظ الأمن.



ونوه العماد عون بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن ما يقوم به الجيش في هذه المرحلة هو عمل دقيق، خصوصا في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان والتي تترافق مع توترات في عدد من المناطق.

وقال: "تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكن هذا الأمر لا يعني على الإطلاق التساهل مع أي مخلّ بالأمن أو أي تصرفات منافية للأخلاق أو أي عمليات قطع للطرق".



وأثنى قائد الجيش اللبناني على ما أظهره العسكريون من "رباطة جأش وضبط للنفس" في التعامل مع التحركات الاحتجاجية المستمرة في عموم لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر قد حاز تنويه المؤسسات الدولية، لاسيما إذا ما قورن وضع التعامل مع ظروف مشابهة حدثت في دول أخرى.



ودعا قائد الجيش - العسكريين إلى مواصلة جهودهم وعدم الانجرار وراء شائعات تهدف إلى إثنائهم عن القيام بواجبهم وتحويل الأنظار عن حقيقة ما يجري.



يذكر أن الجيش اللبناني حظي بإشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في ضوء نسق التعامل الذي تنتهجه المؤسسة العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ "الدور المسئول والأداء المميز" .



كما أشاد الاتحاد الأوروبي وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تضم كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ "السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية في ما يتعلق باحترام حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي.