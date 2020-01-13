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أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأن بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي،أظهرت إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران.

وبحسب ما أوردت "رويترز" لم يتسن التأكد من صحة اللقطات التي نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد والتي أظهرت كذلك آثار دماء على الأرض وصورا لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق.

وتحدثت "رويترز" عن منشورات أخرى أظهرت الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية بينها العاصمة طهران احتجاجات غاضبة نُظمت بعد اعتراف النظام في إيران بإسقاطه طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ.