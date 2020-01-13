شركة سعودية تستثمر 4 مليارات دولار في مجال الطاقة المتجددة في باكستان

أعلن وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان أن شركة "أكوا باور" السعودية ستستثمر 4 مليارات دولار في مجال الطاقة المتجددة في باكستان.



جاءت تصريحات عمر أيوب خان -حسبما أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- ردًا على أسئلة مختلفة في جلسة للجمعية الوطنية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد اليوم الاثنين.



وأوضح وزير الطاقة الباكستاني أن الشركة السعودية ستستثمر في مجال الطاقة في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعطي أولوية لتوليد الكهرباء الرخيصة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.