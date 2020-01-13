ناشطة مناخ ألمانية تصف قرار سيمنز بأنه «خطأ لا يغتفر»

وصفت ناشطة المناخ الألمانية لويزا نويباور قرار المدير التنفيذي لشركة سيمنز جو كايسر بالمضي قدماً في إنشاء نظام إشارات السكك الحديدية في مشروع منجم أسترالي مثير للجدل في كوينزلاند بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقالت نويباور لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مساء الأحد: "جو كايسر يرتكب خطأ لا يغتفر".

وأضافت نويباور في إشارة إلى اجتماعها مع رئيس شركة سيمنز يوم الجمعة الماضي: "طلبنا من كايسر أن يبذل كل ما هو ممكن لوقف منجم اداني، ولكنه بدلاً من ذلك، سيستفيد الآن من هذا المشروع الكارثي".

وكان كايسر قد عرض يوم الجمعة على نويباور منصبا إشرافيا في شركة سيمنز للطاقة، وهي شركة جديدة للطاقة التقليدية والمتجددة، لكنها رفضت العرض.