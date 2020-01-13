السعودية واليابان تناقشان التعاون في مجال الطاقة

عقد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي, الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا اليوم الأحد اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر بيان رسمي ، نشررته وكالة الأنباء السعودية السمية"واس" إن آبي استعرض مع وزير الطاقة السعودي " أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة".

وكان رئيس الوزراء الياباني ناقش في وقت سابق اليوم مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

يشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة تأتى للسعي إلى الحصول على تأكيدات سعودية بضمان تأمين احتياجات بلاده من النفط ومناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة .

كانت اليابان في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت عن عمليات الشراء امتثالاً للعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها بشكل أحادي من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وتستورد اليابان ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.