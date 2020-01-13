وول مارت الهندية تسرح 56 مديرا في إطار إعادة هيكلة لعملاقة التجزئة

سرحت شركة "وول مارت إنديا" 56 مديرا، من بينهم ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين، في إطار إعادة هيكلة قالت الشركة إنها جزء من الجهود "للعمل بشكل أكثر كفاءة".

ويقع المقر الرئيسي لشركة وول مارت، أكبر تاجر تجزئة في العالم، في الولايات المتحدة، وتدير 28 متجرا للبيع بالجملة في الهند.

وقال كريش آير، رئيس "وول مارت إنديا" ومديرها التنفيذي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "جميع الزملاء الـ56 المتضررين، حصلوا على مستحقات محسنة وخدمات توظيف خارجي لدعم انتقالهم".

ورفض آير تكهنات وسائل الإعلام بجولة ثانية من التسريح في أبريل المقبل، ووصف التقارير بأنها "لا أساس لها وغير صحيحة".

وجاءت عمليات التسريح، التي تردد أنها تمثل نحو 1% من العاملين في وول مارت الهندية، بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي في الهند. وتم تسجيل انخفاض في الاستهلاك، وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له في ست سنوات تقريبا.