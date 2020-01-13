محكمة باكستانية تلغي حكم الإعدام الصادر بحق مشرف بعد إدانته بالخيانة

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قال محامي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، إن محكمة لاهور العليا قضت اليوم الاثنين بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة خاصة بحق موكله لإدانته بالخيانة الشهر الماضي.

وأضاف محامي الدفاع أزهر صديقي أن محكمة لاهور قضت بأن تشكيل المحكمة الخاصة كان غير دستوري وغير قانوني.

وكانت المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة قضاه قد أصدرت حكم الاعدام بحق مشرف الشهر الماضي، بعد محاكمة استمرت عدة أعوام. ويذكر أن مشرف حكم باكستان في الفترة من 1999 حتى 2008.

وقضى قاضيان من بين الثلاثة بإدانة مشرف بتعليق العمل بالدستور عام 2007 للتخلص من مسؤولين كبار في القضاء لتجنب تحديات قانونية لحكمه.

وكان مشرف "76 عاما" الذي يعيش حاليا في منفى في دبي، قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء حينذاك نواز شريف، في انقلاب عسكري سلمي عام 1999.

ويشار إلى أن هذه أول مرة تصدر محكمة باكستانية قرارا بإدانة زعيم عسكري قوي.