الإفتاء: الزواج ليس فرضا ومن يرفضه لا يعيبه شيء

قال الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس فرضًا.

وأضاف في فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، ردًا على سؤال حول حكم الدين في فتاة ترفض فكرة الزواج، "إن كانت نفسها لا تتوق إلى الزواج فقد يكون هذا التصرف هو أفضل تصرف".

وأكد، "هل فيه ناس لا تحب الزواج، نعم هناك ناس عندهم مش بس فوبيا من فكرة الزواج، أحدهم لا يريد أن يتزوج فالزواج ليس فرضًا".

وأشار، أن الزواج يكون بناء على حالة الإنسان، وهو ما نراه في دار الإفتاء، أحدهم الزواج له واجب وإلا وقع في الحرام، فإن كان يستطيع على نفقات الزواج فليتزوج.

وأوضح، وأحدهم لن يقع في الحرام، لكن حياته بها مشقة، فالزواج بالنسبة له مندوب وليس واجب.

وأكد، أن أحدهم لا يشعر بحركة في قلبه تجاه الزواج، وهو شخص غير معيب أو مضطرب نفسيا، فإذا لم يتزوج نقول أن كثير من العلماء لم يتزوجوا، منهم الإمام النووي، وراوية صحيح الإمام البخاري.

وأوضح، ليس فيها شئ أن تجد فتاة في نفسها حالة نحو الزواج، ولا يجوز لأهلها ذمها بذلك، ولا يجوز أن يسيئوا الظن بها، أو يقومون بإجبارها على الزواج.