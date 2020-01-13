تنفيذ 42 قرار غلق إداري لمحلات مخالفة بمصر القديمة

قاد اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، حملة على عدد من المحلات المخالفة بالتنسيق شرطة المرافق وإدارة المحلات بالحى، أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد المحلات المخالفة وتشميعها، حيث تم تنفيذ 42 قرار غلق إداري بنطاق الحي.

وأكد رئيس حى مصر القديمة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الحملات مستمرة طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لشوارع المنطقة الجنوبية وعدم السماح بوجود أية مخالفات أو تعديات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وضرورة التزام المحال والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية بالاشتراطات المحددة بالتراخيص الصادرة لها.