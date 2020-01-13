حاكم مصرف لبنان ينفي قوله إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الدولارية إلى الليرة

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أنه قال إن بإمكان البنوك تحويل الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية.

وقال سلامة في بيان صدر أمس الأحد: "لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية".