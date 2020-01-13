حاكم مصرف لبنان ينفي قوله إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الدولارية إلى الليرة

الأكثر قراءة
لماذا لم تنكس السعودية أعلامها بعد وفاة السلطان قابوس؟ وما الفرق بين علمي الملك والمملكة؟
عقيلة صالح: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا
تأييد عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة في «درس خصوصي»
الهلال في بيان رسمي: وضع الأهلي في دوري الأبطال وراء هروب صدقي إلى مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أنه قال إن بإمكان البنوك تحويل الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية.
وقال سلامة في بيان صدر أمس الأحد: "لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية".