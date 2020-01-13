 حاكم مصرف لبنان ينفي قوله إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الدولارية إلى الليرة - بوابة الشروق
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حاكم مصرف لبنان ينفي قوله إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الدولارية إلى الليرة

رويترز
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:15 ص

 

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أنه قال إن بإمكان البنوك تحويل الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية.

وقال سلامة في بيان صدر أمس الأحد: "لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية".

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