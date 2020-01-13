الهلال الأحمر الجزائري يوقع اتفاقية شراكة مع نظيره الليبي لدعم التعاون الثنائي

وقع الهلال الأحمر الجزائري اليوم، الاثنين، مع نظيره الليبي اتفاقية شراكة تقضي بتفعيل آليات دعم وتطوير التعاون بين الجانبين.



وتشكل هذه الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس والأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي عبدالحميد الدرسي، إطارا للتعاون الثنائي يعبر عن الالتزام المتبادل بين الجانبين لتعزيز الشراكة خاصة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج وفقا لاختصاص الطرفين.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرات بين الهلال الأحمر في كل من الجزائر وليبيا عن طريق تنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الإنسانية إلى جانب تنسيق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمساهمة في ترقية القانون الدولي الإنساني.



وتنص الاتفاقية أيضا على التنسيق بين الهيئتين في مجال إعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وكذلك تشجيع التوأمة بين فروع الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي على مستوى المناطق الحدودية لدعم وتنمية هذه المناطق والاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية بها.



واتفق الجانبان على تسيير قوافل طبية مشتركة لتقديم مساعدات متبادلة على مستوى المناطق الحدودية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.