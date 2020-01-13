 حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه في مفاوضات موسكو - بوابة الشروق
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حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه في مفاوضات موسكو

صورة نشرتها الخارجية الروسية حول محادثات تسوية الأزمة الليبية
صورة نشرتها الخارجية الروسية حول محادثات تسوية الأزمة الليبية

نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:04 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:04 م

أكد حميد الصافي ، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ، أن المفاوضات في الخارجية الروسية تتم مع الأطراف الليبية كل على حدة ، وأنه لم يتم أي لقاء مباشر بينهما.
وأكد الصافي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" أن المشير خليفة حفتر ، وفايز السراج ، لم يلتقيا وجها لوجه في المفاوضات التي تستضيفها (موسكو) حاليا .
وقال إن المشير حفتر ووفده يجتمع مع الروس فقط، وإن الأتراك والروس يلتقون السراج ووفده ، مشيرا إلى أنه سيتم صدور بيان - ف ي وقت لاحق - حول نتائج المباحثات.
وتشير مصادر روسية إلى أن المباحثات بين الجانبين تشهد صعوبات بشأن البيان المتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا .


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