وزيرة الثقافة: المعارض المصرية في أوروبا تزيدنا قوة وتأثير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنها تثق في المثقف والمواطن المصري حينما يوضع في المكان الصحيح، مضيفة أن مصر مؤثرة في السينما المصرية والمسرح والثقافة في البلدان العربية، وأن المعارض المصرية للآثار في أوروبا تزيدنا قوة.



وتابعت، خلال حوارها مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك بروتوكولا مهما بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، وأنها سعيدة به، لأنه يساعد في التحرك السريع اتجاه الشباب، خاصة وأن الرياضة تمتلك مراكز الشباب بجانب وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتضامن والتعليم العالي.



وأضافت وزيرة الثقافة، أنه يجب على كل الوزارات والهيئات أن تتعاون لتحقيق كل ما هو مطلوب مننا جميعا، مشيرة إلى أن أي مسؤول لديه مشروع اليوم يلقى مشاركات من زملائه.



وأكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بالعمل الثقافي في المناطق التي تحتاج له، مشيرة إلى أنها تتواجد في الأقصر بجانب غيرها، وأن أسوان بها فعاليات كثيرة، ونعمل في المحافظات حسب الحاجة وبدراسات مسبقة.