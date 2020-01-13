أعلنت الدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، وأستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، صدور كتاب بعنوان "الإبداع في التسويق والترويج"، يجيب الكتاب على نقاط مهمة تتعلق بقدرة السوق على تحسين حالات الجمهور المزاجية، وحقيقة قيام الشركات ببيع الوهم للعملاء فيشترون أشياء لا يحتاجون إليها، وما هي اللمسات السحرية التي يقوم بها المسوقون لإغراء المستهلكين.

وأضافت المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف أن الكتاب يكشف طرقا مبتكرة وإبداعية في التسويق للمنتجات والعلامات التجارية، في تسعة فصول، كما يناقش الكتاب تأصيل نظري عن التسويق والترويج والتعامل معهما كفن، ثم أليات الإبداع فيهما. وطرق تسويق العلامات التجارية، وكيف يتم تحفيز العقل الباطن لبناء التحيزات الايجابية نحو المنتجات، والدليل الإبداعي لفك شفرة المستهلك.

وأشارت إلى أن الكتاب يتطرق الي أدوات التغريد خارج السرب أو الاتجاهات الحديثة في التسويق مثل التسويق الأخضر ، التسويق الوردي، تسويق الجيوريلا، التسويق الحسي، التسويق الفيروس، ثم الإبداع باستخدام الميزة التنافسية.