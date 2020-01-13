الرئيس الجزائري تبون يبحث مع وزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي التطورات السياسية

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الاثنين بزيارة المجاهد ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، في منزله من اجل الاطمئنان على صحته، وبحثا أخر التطورات السياسية على الساحة الداخلية.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه ''أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الإثنين زيارة إلى المجاهد والوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته للاطمئنان على صحته".



وأضاف البيان أن الإبراهيمي اعرب عن عميق تأثّره بهذه الزيارة، و شكره على هذه اللفتة الكريمة، كما تمنى للرئيس تبون التوفيق والسداد لما يبذله من جهود في خدمة الوطن في الداخل، واستعادة مكانة وهيبة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية.



ومن جانبه، تمنى الرئيس تبون للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي موفور الصحة والعافية ، وأطلعه على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدءا بالمراجعة الواسعة للدستور التي يجب أن تحظى بأوسع توافق وطني ممكن، فيما عرض الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة، وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها.