مسؤولون أفغان: فرار 7 سجناء من سجن مركزي في شرق البلاد

أكد مسؤولون أفغان، أن سبعة سجناء على الأقل، فروا من السجن المركزي في إقليم باكتيا الواقع في شرق البلاد، مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن عبد الله حصرت، وهو متحدث باسم الإقليم، قوله إن هناك سبعة سجناء هربوا من السجن المركزي الواقع في مدينة "جارديز" بإقليم باكتيا.

وقال عبدالله "إن السجناء الذين هربوا من السجن، مدانون في جرائم مختلفة".

وأضاف أنه مازال من غير الواضح كيف تمكن السجناء من تحطيم مركز الاحتجاز، كما لم يتضح بعد من ساعدهم في الخروج من السجن.

وأوضح عبدالله أن السلطات المحلية في باكتيا عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة المسألة، كما كلفت وفدا بالتحقيق في الواقعة.