ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس وزراء اليابان سبل التهدئة في الشرق الأوسط

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذى يزور أبو ظبي حاليا - تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأمين إمدادات الطاقة المستقرة.



وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية أن زيارة شينزو آبي تأتي ضمن جولة رسمية لمدة خمس أيام يجريها آبي إلى المنطقة بدأها بالسعودية يوم /السبت/ الماضي، ومن المقرر أن تشمل أيضًا زيارة سلطنة عُمان.



وأشارت الشبكة إلى أن السعودية والإمارات مشاركتان في التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.



وتعد الإمارات العربية المتحدة، الواقعة بالقرب من ممر مضيق هرمز البحري الإستراتيج، ثاني أكبر مورد للنفط لليابان، حيث تعتمد الأخيرة على الإمارات في نحو ثلث وارداتها. وقد وقعت سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط بالقرب من المضيق استهدفت إحداها ناقلة نفط تديرها شركة يابانية.



ويكثف رئيس الوزراء الياباني الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوترات الناشبة في الشرق الأوسط، كون إرساء الاستقرار في المنطقة واحدة من أولويات بلاده. وذلك بعد حادث قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وما أعقبه من ضربات صاروخية انتقامية شنتها طهران على القواعد الأمريكية بالعراق.