ملياردير روسي يخسر دعوى قضائية في فنلندا ضد 4 بنوك

قضت محكمة في فنلندا اليوم الاثنين بأن مجموعة من البنوك في دول الشمال ليست ملزمة بتولي المعاملات المالية الخاصة بالملياردير الروسي بوريس روتنبرج.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الملياردير روتنبرج الذي تربطه صلة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر الدعوى القضائية ضد أربعة بنوك في دول الشمال، كما قضت المحكمة بتغريمه أكثر من 500 ألف يورو لتغطية الرسوم القضائية التي تكبدتها تلك البنوك.



وذكرت المحكمة أن إلزام البنوك بإدارة المعاملات الماليةالخاصة بالملياردير الروسي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، كان سيعرضها لمخاطر مالية جسيمة، وهو أمر يمنعها القانون من القيام به.



واستهدفت الدعوى القضائية التي أقامها روتنبرج مصرف "سفينسكا هاندلبنكن" لأنه رفض قبول ودائع من الخارج تخص الملياردير الروسي، وكذلك مصرف "إيه.بي.بي" ومجموعة "أو.بي" المصرفية" وبنك دانسكه، لأنها رفضت تحويل مدفوعاته إلى حسابات باعة نظير سلع أو خدمات أساسية مثل تسديد فواتير كهرباء.



ونقلت بلومبرج عن جاكوب بيرنهوفت المحامي المتخصص في قضايا غسيل الأموال ومقره في كوبنهاجن قوله إن هذا القرار يمثل سابقة مهمة.



وأوضح قائلا: "جميع البنوك الأخرى سوف تسترشد بهذا الحكم القضائي لمعرفة ما الذي يمكن أن تفعله في مواقف مماثلة".