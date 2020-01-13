قوافل طبية وأنشطة ثقافية وتوعوية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

واصلت لجنة المواطنة وقبول الآخر أعمالها بقرية منشأة زعفران بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، من خلال مجموعة من الانشطة المتنوعة بهدف تعزيز العمل والبناء التنموي وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار ودمج جميع عناصر المجتمع.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن أعمال اللجنة تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات منها أعمال نظافة ودهانات وتمهيد للطرق بالقرية، ورفع كفاءة الإضاءة عن طريق الوحدة المحلية القروية بأبوقرقاص البلد، وتنفيذ قوافل طبية بشرية وبيطرية.

وأضاف أن الفعاليات شملت أيضا تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من الجمعيات الأهلية، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية من قبل مديرية الشباب والرياضة، وفتح منافذ لبيع السلع من مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة.