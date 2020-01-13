الأهلي يبدأ الاستعداد لطنطا بدون فايلر

خاض لاعبو الأهلي المستبعدين من قائمة الفريق في زيمبابوي تدريباتهم مساء اليوم، الإثنين، على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة، بدون تواجد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وشهد المران مشاركة أحمد الشيخ فقط من ضمن بعثة الفريق العائدة من زيمبابوي مساء أمس، بالإضافة إلى المستبعدين صلاح محسن وعمار ومحمد عبدالمنعم وصالح نصر وحسين السيد.

في السياق نفسه إكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.