يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على روما

استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة ليتسعد صدارة الترتيب، التي فقدها أمس عقب تعادل إنتر ميلان مع أتالانتا 1/1، في المقابل توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الخامس عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمس مباريات.

ولم يكن أي هناك فترة لجس النبض بين الفريقين حيث تمكن يوفنتوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما مرر ميراليم بيانيتش كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها ديميرال بتسديدة إلى داخل المرمى.

ورد روما بعدها بدقيقة عندما سدد لورينزو بيليجريني كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة احتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس بعدما قام توماس جوردان فيرتو بعرقلة ديبالا داخل منطقة الجزاء ليسددها رونالدو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة.

هدأ اللعب قليلا بعد تلك الهدمة وبدأ فريق روما يدخل في أجواء المباراة حيث شن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق في المقابل تراجع لاعبو يوفنتوس لوسط الملعب واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى أهدر فريق روما فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عندما لعب أليساندرو فلورينيزي تمريرة عرضية أبعدها الحارس فويتشيك تشيزني لتصل إلى لورينزو بيليجريني الذي قابلها بتسديدة قوية لكن أدريان رابيو أبعدها من أمام المرمى.

بعد تلك الهجمة فرض فريق روما سيطرته على مجريات اللعب وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل الأهداف وسط تراجع من لاعبي يوفنتوس للحفاظ على نظافة الشباك.

ولم يتمكن الفريقان من تشكيل أي خطورة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 36 والتي كادت أن تشهد تسجيل روما لهدف عندما سدد ألكسندر كولاروف كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

واستمرت محاولات روما الهجومية ودفاع يوفنتوس المستميت لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف روما من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف ، فيما تراجع يوفنتوس لوسط ملعبه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 65 والتي كادت أن تشهد هدف لروما عندما لعبت كرة عرضية في الناحية اليمنى لتصل إلى إدين دزيكو الذي سدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ويد تشيزني.

وفي ذات الدقيقة أيضا مرر دزيكو كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها سينجيز أوندير بضربة رأس لتلمس يد أليكس ساندرو وارتد له مرة أخرى ليسددها باتجاه المرمى إلا أن تشيزني أبعدها لتصطدم بساندرو قبل أن تخرج لركلة ركنية، إلا أن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو واحتسب ركلة جزاء لروما ليسددها دييجو بيروتي بنجاح داخل المرمى مسجلا هدفا لروما في الدقيقة 68.

واستمرت محاولات روما الهجومية لتسجيل هدف التعادل وسط دفاع محكم من لاعبي يوفنتوس لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 77 والتي كادت أن تشهد هدفا ثالثا ليوفنتوس عندما مرر بليز ماتويدي ركلة عرضية من الجانب الأسير قابلها رونالدو بضربة رأس قوية لكنها مرت بدوار القائم الأيسر للحارس باو لوبيز.

وفي الدقيقة 78 سجل جونزالو هيجواين هدفا ألغاه الحكم بداع التسلل عندما مرر رونالدو الكرة إلى هيجواين ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وفي الدقيقة 81 أنقذ تشيزني فريقه من هدف مؤكد عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء يوفنتوس قابلها كولاروف بضربة رأس لكن تشيزني تصدى لها.

واستمرت محاولات روما في الوقت المتبقي لكنه فشل في تعديل النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على روما 2 / 1.