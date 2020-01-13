الأميران ويليام وهاري ينفيان ما تردد عن توتر العلاقات بينهما

وصف الأميران ويليام وهاري، حفيدا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ما نشرته صحيفة بريطانية بشأن العلاقات المتوترة بينهما بأنه "لا أساس له من الصحة".

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام أنه" على الرغم من النفي الواضح، ورد اليوم خبر زائف بصحيفة بريطانية يتضمن تكهنات بشأن العلاقة بين دوق ساسكس ودوق كامبريدج".

وأضاف البيان: "بالنسبة لشقيقين يهتمان للغاية بالقضايا المتعلقة بالصحة العقلية، يعتبر استخدام اللغة المثيرة بهذا الشكل أمرا عدائيا ومن المحتمل أن يكون ضارا".

ولم يشر البيان المشترك إلى اسم الصحيفة، ولكن متحدثا باسم القصر الملكي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن البيان يشير إلى صحيفة تايمز، التي نشرت خبرا في الصفحة الأولى حول وجود خلاف بين الشقيقين.

وقالت الصحيفة إن هاري وزوجته ميجان دوقة ساسكس يشعران أنهما تعرضا لأسلوب "تنمر" من جانب ويليام دوق كامبريدج.