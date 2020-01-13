خبير ألماني يتشكك في كفاءة المهمة العسكرية للأمم المتحدة في مالي

صرح خبير ألماني في شؤون أفريقيا أن وجود أوجه قصور في الشرعية بدول منطقة الساحل في أفريقيا، يعد أحد الأسباب لانتشار الإرهاب في هذه الدول.

وأعرب البروفيسور الألماني ماتياس بازيداو، وهو مدير قسم الدراسات الأفريقية بالمعهد الألماني للدراسات العالمية والمحلية، في تصريحاته لقناة "بايرن2" الألمانية اليوم الاثنين، عن تشككه حيال مدى كفاءة المهمة العسكرية للأمم المتحدة في مالي، التي يشارك فيها الجيش الألماني أيضا، وذلك قبل ساعات قليلة من قمة الساحل المنتظرة في فرنسا.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا إلى مدينة بو جنوبي فرنسا لحضور قمة الساحل.

وعن نجاح المهمة الأممية في مالي، قال الخبير الألماني: "من الصعب الإجابة على ذلك، لأننا لا نعرف بالتحديد، ما يبدو عليه الأمر إذا لم تكن المهمة موجودة، ولكن من المؤكد أنه ليس هناك نجاح ملحوظ حتى الآن".

وأوضح بازيداو السبب وراء العدد الكبير لجنود دوليين في منطقة الساحل قائلا: "في أوروبا، وفي باريس بصفة خاصة، يتم النظر لمنطقة الساحل حاليا على أنها منطقة أزمات. يرجع ذلك من ناحية إلى الإسلام السياسي، ومن ناحية أخرى إلى القلق بالطبع أيضا بشأن تدفق مهاجرين منها بشكل غير منتظم".

وذكر الخبير الألماني أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء انتشار الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل وهي: "أولا: غياب سيطرة الدول على أراضيها وحدودها، ثانيا: ضعف الشرعية في الدول بدرجات متفاوتة، ما يجعل قطاعات من المواطنين عرضة للأيديولوجية الإسلامية، وثالثا: تنامي تأثير الأفكار الإسلامية الوافدة من شمال أفريقيا، ومن دول الخليج العربية على الإسلام المعتدل السائد في أفريقيا منذ سنوات عديدة".