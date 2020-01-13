عاهل الأردن يغادر عمان في جولة عمل أوروبية

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمان اليوم، الاثنين، في جولة عمل تشمل كلا من العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة ستراسبورج الفرنسية والعاصمة باريس.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني سوف يعقد في بروكسل ، المحطة الأولى في جولته، لقاء مع نظيره البلجيكي الملك فيليب يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.



كما يلتقي عاهل الأردن مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج وأعضاء مجلس حلف الناتو.



وفي مدينة ستراسبورج الفرنسية، سيلقي الملك عبدالله الثاني خطابا أمام البرلمان الأوروبي يتناول أبرز التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميين .. كما سيلتقي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.



وسوف يختتم العاهل الأردني جولته بزيارة العاصمة الفرنسية باريس، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركز على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.