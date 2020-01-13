يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتكون الشبورة مائية صباحا على شمال البلاد كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 10 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 17

سيوة 08 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 10 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 11 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 12 20

نخل 04 19

نويبع 14 21

طابا 09 19

كاترين 02 14

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 23

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 09 24

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 13 25

ابو رماد 14 21

حلايب 16 23

رأس حدربة 16 20