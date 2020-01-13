أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس شاب احتياطيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد استجوابه في اتهامه بالتعدي على سيدة بمنطقة الوراق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استغاثت المجني عليها بالمارة؛ بعد إحداث المتهم إصابة برقبتها نتيجة التعرض لها بشفرة حادة، وذلك أثناء سيرها بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق؛ حيث تمكن عددٌ من المواطنين من ضبط المتهم.

وأوضحت النيابة في بيان اليوم، أن التحقيقات كشفت عن معاناة المتهم من مرض نفسي منذ عام 2006، لافتة أنها اطلعت على مستندات تؤكد تردده على مستشفى الصحة النفسية بحلوان للعلاج.

وأضافت، أن أقوال الشهودٌ بالتحقيقات كشفت عن قيام المتهم بأفعالٍ خلال فترة مرضه النفسي تحت تأثير ذلك المرض؛ حيث ألقى بنفسه من الطابق السادس قبل تسع سنوات، بينما دخل إلى موقد النار بمخبز والده مما تسبب في حروقٍ به، كما دفعه إلى الاعتداء على سيدة أخرى بذات الطريقة، موضحة أنها أطلعت على أوراق التحقيقات بتلك الواقعة، وتبين سبق إيداع المتهم بمصحة نفسية لفتراتٍ قبل ثبوت معاناته من فصام واضطراب وجداني ذهاني.

وأشارت النيابة إلى أنه سيتم عرض أمر المتهم على المحكمة المختصة؛ لطلب إيداعه تحت الملاحظة بإحدى المستشفيات الحكومية النفسية، للوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الواقعة.