زيدان عن التتويج بتسعة ألقاب؟: هذا هو ريال مدريد «الأفضل في العالم»

يرى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الفوز بتسع نهائيات من أصل تسعة بصفته مدربًا للملكي، أمر طبيعي ومتوقع من النادي الأفضل في العالم.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد نهائي ماراثوني استمر على مدار 120 دقيقة بتعادل سلبي الأحد، على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة.

وعقب اللقاء، قال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " نحن جميعا معا في النهاية، ونعد أنفسنا جيدا للمباريات، تمتعنا بروح رائعة في الملعب في مباراة اليوم، لقد رأينا الروح الذي حظي بها اللاعبون طيلة اللقاء، سواء شاركوا أم لا، لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير".

وتابع: "أتلتيكو مدريد يهتم بكافة التفاصيل وكنا نعلم منذ البداية أننا سنعاني حتى اللحظات الأخيرة للمباراة، الأتلتيكو فريق كبير ولديه مدرب رائع ونحن سعداء لأنه عندما تثق في قدراتك وإمكانياتك فيمكنك تحقيق ما ترغب به".

وواصل: "سنستريح قليلاً ثم سنلعب مرة أخرى، الآن سنستمتع بأنفسنا، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في الليجا، دوري أبطال أوروبا والكأس.. الموسم طويل جدًا".

وأما بالنسبة إلى فوز زيدان في كافة النهائيات الذي وصل إليها كمدرب مع «المرينجي»، فأوضح: " لا أعرف لماذا فزنا بتسعة ألقاب من أصل تسعة، لأن هذا هو ريال مدريد، أنا سعيد للغاية بتحقيق الانتصار في التسعة نهائيات التي وصلنا لها، فالريال مدريد هو أفضل فريق في العالم، ونحن ملتزمون بتقديم كل شيء في الملعب، دائمًا ما نثق بأنفسنا ونؤكد على ثقتنا في قميص وشعار ريال مدريد".

وعن المقارنة بين مرحلته كلاعب بمرحلته كمدرب، فأجاب: "عندما كنت لاعبًا كنت أشعر بنفس الأمور الذي أشعر بها حاليًا، وهو أننا يجب أن نفوز في كل مباراة نهائية نصل إليها".

وعن طرد لاعبه فالفيردي، قال: "فالفيردي حصل على جائزة رجل المباراة وأنا سعيد به لأنه قام بعمل رائع".

وأضاف: "أنا متأكد من أنه يريد مشاركة هذه الجائزة مع زملائه في الفريق، فالفيردي مستقبل وحاضر ريال مدريد".

واختتم زيدان: "لقد فعل ما كان عليه القيام به، ارتكب خطأ فادح لكنه فعل ذلك بشكل جيد، في النهاية الشيء المهم إن فالفيردي اعتذر لموراتا".

وبهذا يدشن الريال أول ألقاب الموسم، وهو أول لقب أيضا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد عودته لقيادة الفريق في مارس 2019.

ويعد هذا هو اللقب الثاني لزيزو مع الميرينجي في هذه البطولة بعد نسخة 2017 على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

وأضاف المدرب الفرنسي بذلك اللقب العاشر له من على مقعد المدير الفني للريال بواقع لقب في الليجا (2016-17)، واثنين في كاس السوبر (2017 و2019)، والثلاثية التاريخية المتتالية في دوري الأبطال (2015-18)، ولقبي كأس السوبر الأوروبي (2016 و2017)، ومثلهما في مونديال الأندية (2016 و2017).

بينما رفع الريال رصيده في البطولة تحت مسماها الحالي إلى 11 ليبقى على بعد لقلبين خلف البلاوجرانا المتربع على عرش المتوجين بالبطولة، وحامل لقب آخر نسخة.