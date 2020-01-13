السياحة في ألمانيا تواصل ازدهارها للعام العاشر على التوالي

واصلت السياحة في ألمانيا ازدهارها عام 2019 للعام العاشر على التوالي.

وبحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، قد يبلغ عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين والأجانب العام الماضي 7ر494 مليون ليلة، بزيادة قدرها 5ر3% عن عام 2018، والتي سجلت نحو 478 مليون ليلة مبيت.

وخلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، سجلت الفنادق والنزل السياحية 7ر464 مليون ليلة، بزيادة قدرها 7ر3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وحقق السائحون الداخليون زيادة في عدد ليالي المبيت بنسبة 9ر3%، لتصل إلى 1ر381 مليون ليلة، بينما ارتفعت بالنسبة للسائحين الأجانب بنسبة 6ر2%، لتصل إلى 6ر83 مليون ليلة. وفي نوفمبر وحده، بلغت نسبة الزيادة بوجه عام 2ر5% لتصل إلى 5ر32 مليون ليلة.

ويستفيد قطاع السياحة منذ فترة طويلة من انتعاش السفر إلى ألمانيا، بما في ذلك سفر رجال الأعمال وزائري المعارض.

وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.