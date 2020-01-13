﻿الخشت: مجلة هرمس تخاطب مختلف الثقافات العالمية وتدعم التخصصات البينية

شاهندا عزت: مركز اللغات والترجمة حقق نسبة نمو في أعداد الدارسين بلغت 42% مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم صدور 11 عددًا من مجلة هرمس التي يصدرها مركز اللغات والترجمة خلال عام 2019، بعدة لغات وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة، موضحًا أن مجلة هرمس تخاطب مختلف الثقافات العالمية وتؤكد قيم التنوع والتعددية، حيث تشكل قناة للتواصل العلمي بين المهتمين بهذا المجال.

وأضاف الخشت، خلال اجتماع لمناقشة تقرير عمل مركز اللغات والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة التابع لكلية الاداب، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجامع، أن مجلة هرمس تسير طبقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث وتدعم التخصصات البينية، ووجه، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، صباح اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد، بإتاحة المجلات العلمية التي يصدرها المركز على بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التي يصدرها المركز وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية.

وعرضت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقريرًا حول إنجازات وأنشطة المركز خلال عام 2019، موضحه أن المركز حقق نسبة نمو في أعداد الدارسين بلغت 42% عن العام الماضي.

وقالت الدكتورة شاهندا، إنه تم تحديث المناهج الدراسية للغات التي يتم تدريسها بالمركز، كما تم استحداث دورات وبرامج تدريبية جديدة، وتحديث أكثر من 25 اختبارًا وفق المقاييس الدولية.

وأشارت إلى أن المركز عمل على التوسع في تقديم خدماته من خلال عقد بروتوكولات تعاون في مجال التدريب مع جهات حكومية ونقابات ومراكز شباب.