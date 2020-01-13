 البيت الأبيض: مباحثات هاتفية بين ترامب وميركل حول الشرق الأوسط وليبيا - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: مباحثات هاتفية بين ترامب وميركل حول الشرق الأوسط وليبيا

ترامب وميركل - صورة أرشيفية
ترامب وميركل - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 7:51 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 8:00 م

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الوضع الأمني في الشرق الأوسط وليبيا.

وأضاف البيت الأبيض أن المحادثة التي جرت أمس الأحد تطرقت أيضا إلى مواضيع ثنائية أخرى، دون أن يذكر تفاصيل.

وتخطط الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر قمة بشأن الأزمة في ليبيا في العاصمة برلين في الشهر الجاري بغية جمع أهم أطراف الصراع على طاولة المفاوضات.

وكان وقف لاطلاق النار بين أطراف الصراع في ليبيا قد دخل حيز التنفيذ ليلة السبت/الأحد قبل الماضية بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، كما التقى أطراف الصراع في العاصمة الروسية موسكو اليوم.


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