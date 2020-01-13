بات قرار إقالة الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، مسألة وقت ليس إلا، في ظل الأنباء المتزايدة عن مفاوضات برشلونة للتعاقد مع خليفته، بعد النتائج السلبية والأداء المتواضع الذي ظهر عليه العملاق الكتالوني في الآونة الأخيرة وخاصة الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

برزت العديد من الأسماء في الساعات الأخيرة، كمرشحين لخلافة المدرب الإسباني، من أبرزها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني السابق لتوتنهام، كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس الإسباني وجارسيا بيمنتا، مدرب الفريق الرديف «برشلونة ب».

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية فإن كيكي سيتين يبدو المرشح الأوفر حظًا لتولي المسؤولة الفنية للفريق الكتالوني، لمدة 6 أشهر، أملًا في تولي تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، القيادة الفنية مطلع الموسم الجديد.

وسبق لـ سيتين، احب الـ61 عامًا، تدريب أندية رايسينج سانتاندير، بوليديبورتيفو إيخيذو(دوري الدرجة الثانية الإسباني وتم حل النادي في 2012)، لوجرونيس(دوري الدرجة السادسة الإسباني)، نادي ديبورتيفو لوجو( دوري الدرجة الثانية الإسباني)، لاس بالماس وريال بيتيس، بالإضافة إلى تدريب منتخب غينيا الإستوائية لـ3 أشهر

أكبر عدد مباريات خاضها سيتين كانت في قيادة فريق ديبورتيفو لوجو، حيث خاض معهم 137 مباراة، حقق الفوز في 45 وتعادل في 40، فيما تلقى الخسارة في 52 مناسبة، سجل الفريق تحت إمرته 152 هدف واستقبل 178.

أخر المحطات التدريبية للمدرب الإسباني كانت رفقة ريال بيتيس، والذي خاض معهم 97 مباراة فاز 39، تعادل في 22 وخسر 36 مباراة، سجل الفريق خلال حقبته 139 هدفًا، واستقبل 143.

خاض سيتين 7 مواجهات أمام برشلونة حقق خلالهم فوز وحيد و6 هزائم، فيما خاض 8 مواجهات أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، حقق فوزين وتعادلين و4 هزائم.

ونجح المدرب الإسباني في إلحاق الهزيمة بقطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، حيث تفوق على البارسا في عقر داره بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة 12 للموسم الماضي، قبل أن يهزم ريال مدريد في عقر داره أيضًا في الجولة 38 الأخيرة من الموسم، بنتيجة 2-0 .

ويعد سيتين أول مدير فني يُحقق الانتصار في سانتياجو برنابيو، و كامب نو، في نفس الموسم منذ جريجوريو مانزانو الذى قاد ريال مايوركا للفوز على المرينجي والبارسا فى معقلهم بموسم 2002-2003.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة مع المدرب الحالي لبرشلونة إرنيستو فالفيردي، فقد التقيا في 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثليهما وخسر 4 مرات، فيما خاض 6 مباريات أمام زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، فاز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر مثلهما.