أمين البحوث الإسلامية: نهتم بالتوعية المجتمعية لمواجهة التطرف وبناء الدولة المصرية

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد اهتمام الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والحاجة الماسة إلى بناء الدولة المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، كبار عواقل البدو بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدعوي لمنطقة وعظ جنوب سيناء، لمناقشة احتياجاتهم من الجانب الدعوي.



وأكد عياد استعداد المجمع ومنطقة وعظ جنوب سيناء لتسيير قوافل دورية وتنظيم حملات توعوية في إطار خطته الاستراتيجية، فضلًا عن توفير واعظات في تلك القوافل لتلبية الاحتياجات المعرفية للسيدات في المسائل الخاصة بهن، مستعرضًا كافة الفعاليات المشتركة التي يقوم بها الأزهر في هذا المجال.



من جانبهم، أعرب كبار عواقل البدو عن سعادتهم بهذه الزيارة، واستعدادهم التام للتعاون المشترك مع الأزهر الشريف بجميع قطاعاته من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة ونشر السلم المجتمعي والحفاظ على وعي الشباب وحمايتهم من العبث بعقولهم بأي أفكار منحرفة تخالف صحيح الدين ومنهجه الوسطي.