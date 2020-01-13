إندونيسيا تدرس حماية حاملي وثائق التأمين ضد مخاطر انهيار الشركات

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تجري هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا مباحثات مع الحكومة لإنشاء وكالة لحماية حاملي وثائق التأمين في حال انهيار شركة التأمين التابعين لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن سوهازيل نازارا المسؤول بهيئة الخدمات المالية ونائب وزير المالية القول للصحفيين في جاكرتا إن نواب البرلمان يجب أن يصدقوا على إنشاء الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الخدمات المالية والحكومة يعملان على وضع إجراءات للتعامل مع المشاكل المالية التي تواجهها شركة جيواسرايا الحكومية للتأمين على الحياة.

ورفض نازارا الإفصاح عن ما إذا كانت الإجراءات تشمل تقديم حزمة إنقاذ للشركة الحكومية.

وقال إن هيئة الخدمات المالية سوف تعمل على تحسين آليات المراقبة؛ لرصد أية تغيرات في جودة أصول شركات الخدمات المالية.

وأضاف أن القواعد الحالية لا توضح ما إذا كانت الشركات تتحسن أم تتدهور.

وأشار إلى أن وضع آليات إضافية يمثل أهمية في ظل امتلاك الدولة لعدد من شركات الخدمات المالية.